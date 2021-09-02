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Світовий банк може дати Україні 150 млн на вакцинацію та боротьбу із COVID – Ляшко

Четвер, 2 вересня 2021, 23:10

У Світовому банку, за словами міністра охорони Віктора Ляшка, запевнили, що можуть додатково профінансувати в Україні реагування на коронавірус та вакцинацію на 150 мільйонів доларів. 

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook 

Пряма мова: "У рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президента України Володимира Зеленського провів продуктивну зустріч з Фадією Саадах, директором Світового Банку з людського розвитку в регіоні Європи та Центральної Азії.

Обговорили поточний стан реалізації Міністерством трьох проектів Світового Банку з загальним обсягом позики 439,7 млн доларів. Отримав запевнення, щодо можливості  додаткового фінансування в розмірі до 150 млн доларів, у разі необхідності, на екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні".

Деталі: Міністр каже, що ключовий елемент співпраці МОЗ та Світового банку – збільшення темпів вакцинації проти коронавірусу. 

Українська правда

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