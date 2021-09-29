YouTube заблокував два німецькомовних канали RT, Росія пригрозила помстою

YouTube заблокував без права на відновлення акаунти двох німецькомовних проєктів російської пропагандистської RT, RT DE і Der Fehlende Part, у зв’язку з чим російське МЗС пригрозило симетричними заходами щодо німецьких ЗМІ в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

28 версеня стало відомо, що на платформі YouTube були заблоковані два німецькомовні проєкти RT. Відеохостинг пояснив, що канали порушили його політику про дезінформацію щодо коронавірусу.

"У YouTube завжди були чіткі вказівки, які визначають, що дозволено на платформі", - цитує агентство Reuters представника медіаплатформи.

Спочатку німецькомовний канал RT DE отримав попередження через завантаження контенту, який порушує політику YouTube про дезінформацію щодо COVID. Це призвело до призупинення прав на розміщення контенту на платформі на тиждень.

Після цього російський мовник намагався використати канал Der Fehlende Part, щоб обійти заборону на завантаження. В результаті обидва канали були заблоковані за порушення умов використання YouTube.

Головний редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокування каналів "справжньою медійною війною, оголошеної державою Німеччина державі Росія". Вона сказала, що очікує від російської влади невідкладної заборони в Росії Deutsche Well і закриття корпунктів ARD та ZDF.

Російське МЗС назвало блокування "безпрецедентною інформаційною агресією" з боку YouTube, яка була здійснена "при очевидному потуранні, а то й за наполягання німецької сторони".

На думку російського міністерства, блокування каналів є "очевидним проявом цензури і придушенням свободи вираження думок".

"Не викликає жодних сумнівів, що на подібні неправомірні дії щодо медіапроєкту, який займає четверту сходинку рейтингу популярності німецькомовних ЗМІ в категорії "Новини і політика", хостинг "Ютюб" пішов при гласній та негласній підтримці німецької влади і місцевих ЗМІ, які без сорому і практично відкрито піддавали кореспондентів російських мовників багаторічному цькуванню", - заявило російське міністерство.

МЗС РФ вважає "не тільки доречним, але і необхідним" вжити симетричні заходи щодо німецьких ЗМІ в Росії, які були "неодноразово викриті в участі у втручанні у внутрішні справи нашої країни".

Міністерство звернеться до компетентних відомств Російської Федерації з пропозицією про розробку та прийняття щодо хостингу "Ютюб" і німецьких ЗМІ заходів у відповідь.