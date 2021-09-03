З копальні в Анголі витекла забруднена вода — 12 загиблих, тисячі хворих

З хвостосховища (споруди для захоронення токсичних відходів гірничодобувної промисловості) найбільшого алмазного рудника в Анголі витекла забруднена питна вода, в результаті чого 12 людей загинули і 4,4 тисячі осіб захворіли.

Джерело: Reuters

Деталі: Оператором шахти є компанія Sociedade Mineira de Catoca. Reuters пише, що це спільне підприємство ангольської державної алмазної компанії Endiama і російської АЛРОСА.

Відходи просочилися в річку Лову, притоку Чікапи, яка впадає в Конго. Зазначається, що витік в кінці липня перетворив притоку в червоний колір. Минулого місяця дослідники з Університету Кіншаша вказали на "величезне забруднення", від якого постраждали близько 2 млн осіб та загинула риба.

Catoca заявила, що негайно спробувала усунути витік, побудувала дві дамби, щоб відфільтрувати осад з води, і станом на 9 серпня прогалина була залатана.

Демократична Республіка Конго, що межує з Анголою, буде домагатися компенсації відповідно до принципу "забруднювач платить", згідно з яким ті, хто забруднює, зазнають витрат зі зменшення забруднення. Міністр довкілля Конго Єва Базайба повідомила, що поки не може сказати, відшкодування яких збитків може зажадати країна. За її словами, внаслідок забруднення захворіли 4,4 тисячі осіб.