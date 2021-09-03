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У світі — більше 600 тисяч COVID-хворих, найбільше в США

П'ятниця, 3 вересня 2021, 05:58

За добу 1 вересня у світі виявили 677 150 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 177 568 заражень, в Індії – 45 482, в Британії – 38 154.

В Ірані – 30 279 випадків, в Бразилії – 26 497.

 

Україна з 2 477 випадками на 43 місці у світі між Палестиною та Ботсваною. У Європі Україна на 13 місці.

10 633 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 34 місці в світі і на 6 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо: 1 вересня в Україні зафіксували 2 477 нових випадків коронавірусної хвороби і 44 летальні випадки, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 787 осіб, одужали 889 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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