У світі — більше 600 тисяч COVID-хворих, найбільше в США

За добу 1 вересня у світі виявили 677 150 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 177 568 заражень, в Індії – 45 482, в Британії – 38 154.

В Ірані – 30 279 випадків, в Бразилії – 26 497.

Україна з 2 477 випадками на 43 місці у світі між Палестиною та Ботсваною. У Європі Україна на 13 місці.

10 633 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 34 місці в світі і на 6 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 1 вересня в Україні зафіксували 2 477 нових випадків коронавірусної хвороби і 44 летальні випадки, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 787 осіб, одужали 889 осіб.