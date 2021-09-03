Війна на Донбасі: Окупанти стріляли з артилерії та мінометів

2 вересня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки вороги стріляли з мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм.

Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, у результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він у лікарні, стан здоров’я – задовільний.