Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Війна на Донбасі: Окупанти стріляли з артилерії та мінометів

П'ятниця, 3 вересня 2021, 07:52

2 вересня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки вороги стріляли з мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм.

Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, у результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він у лікарні, стан здоров’я – задовільний.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Одна з областей стрімко наближається до "помаранчевої" зони карантину

10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд

фотоНа Будинку профспілок повісили банер із рекламою Мураєва й каналу "Наш"

Комітет Ради відмовився реформувати КС

фотоЛітак із депутатами ОПЗЖ просився сісти у Полтаві, пасажирів не випустили

Зеленський: Політика Росії – щось забрати, а не дати

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
З початку доби окупанти на Донбасі зривали "тишу" і поранили бійця ЗСУ
Окупанти на Донбасі поранили українського бійця
Окупанти 4 рази порушили "тишу", втрат немає – штаб ООС
Останні новини
18:11
"Помилка": у "профспілках" пояснили рекламу каналу Мураєва на Хрещатику
18:05
фотоВантажівка протаранила магазин у місті на Львівщині, загинули 4 людини
18:02
Україна направить Польщі ноту через смерть українця після затримання поліцією
17:56
інфографікаУкраїнські підземні сховища газу заповнені на 60% – "Нафтогаз"
17:44
Одна з областей стрімко наближається до "помаранчевої" зони карантину
17:43
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:42
У Чилі визначили рівень захисту проти COVID-19 після щеплення вакциною Sinovac
17:40
"Свободівець" Іллєнко знову спробує потрапити в Раду
17:17
10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд
17:15
ЄС готовий взаємодіяти з урядом "Талібану", але без визнання і з умовами
Усі новини...