Війна на Донбасі: Окупанти стріляли з артилерії та мінометів
П'ятниця, 3 вересня 2021, 07:52
2 вересня на Донбасі було 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі Новомихайлівки вороги стріляли з мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм.
Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Нагадаємо: Як уже повідомлялося, у результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він у лікарні, стан здоров’я – задовільний.
Українська правда