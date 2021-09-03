Головні новини четверга і ночі: запуск ракети Alpha, смерть українця у Вроцлаві

Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha, у Вроцлаві після жорстокого побиття поліцією помер українець Дмитро Никифоренко – актуальні новини 2 вересня.

Про космос

Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha.

Запуск відбувся о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії.

Після більше двох хвилин польоту на ракеті сталася аномалія, через яку місію було перервано. Ракета вибухнула. У Firefly Aerospace заявили, що проведуть розслідування, щоб встановити точну причину аварії.

Про Вроцлав

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті ЗМІ описують тільки тепер.

Никифоренко повертався автобусом додому після розпивання спиртних напоїв з колегами по роботі. За однією з версій, він заснув в автобусі, за іншою – дивно поводився і бився головою об вікно.

Водій автобуса викликав швидку допомогу, а та - поліцейський патруль. У крові українця виявили 1,5 проміле алкоголю.

Gazeta Wyborcza отримала відео із камер спостереження з витверезника у Вроцлаві, і стверджує, що до українця необгрунтовано застосували насильство.

В українському МЗС повідомляють, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.

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