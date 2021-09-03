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Лідер німецьких лібералів виступив за більш точкові санкції проти РФ

П'ятниця, 3 вересня 2021, 09:37
Крістіан Лінднер. фото з Вікіпедії

Голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер вважає, що Євросоюзу слід застосовувати щодо Росії більш адресні санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю DW.

Лінднер виступає за так званий "акт Магнітського", що передбачає індивідуальні санкції. За його словами, результатом подібних заходів для прибічників нинішнього російського режиму можуть стати індивідуальні обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордон, а також мати власність або рахунки за кордоном.

Він вважає, що такі обмеження були б ефективнішими, ніж введення санкцій, які позначаються на всіх жителях Росії і навіть "дозволяють Путіну видавати себе за жертву". При цьому він підтримав продовження чинних штрафних заходів щодо Москви.

Лінднер не оминув і питання будівництва газопроводу "Північний потік-2" і особливо наголосив на необхідності враховувати інтереси України. "Слід виключити загрозу шантажу України Росією в питанні поставок газу", - підкреслив він.

Останні соцопитування показують, що "Вільні демократи" можуть посісти четверте місце на виборах до Бундестагу у вересні.



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