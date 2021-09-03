У Києві продовжує зростати кількість хворих на COVID: найбільше за останні 3 місяці

За добу 2 вересня у столиці зареєстрували 321 нового хворого на коронавірус – це найбільша кількість хворих за добу з 7 червня, коли зафіксували 700 випадків.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "321 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. 1 летальний випадок від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 171 жінка віком від 19 до 95 років, 125 чоловіків від 19 до 87 років, 14 дівчаток від 1 до 17 років і 11 хлопчиків від 3 місяців до 17 років".

44 людини госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (58), Деснянському (52) та в Подільському (42) районах.

Загалом з початку пандемії у Києві вже 225 122 підтверджених випадків коронавірусу, 5 285 хворих померли, подолали вірус 216 477 мешканців міста, з них 172 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП