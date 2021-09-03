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В суботу у центрі Києва перекриють дороги через змагання

П'ятниця, 3 вересня 2021, 15:17
В суботу у центрі Києва перекриють дороги через змагання

У Києві в суботу ввечері обмежать рух транспорту через спортивні змагання "Uklon Нічний забіг".

Джерело: повідомлення КМДА

Деталі: Обмеження діятимуть з 18:00 до 23:00 години.

Рух обмежать на таких вулицях:

  • Петра Сагайдачного;
  • Набережно-Хрещатицькій;
  • Гаванському мосту (тільки у напрямку вулиці Набережно Рибальської);
  • Володимирському узвозі (тільки у напрямку вулиці Петра Сагайдачного);
  • шосе Набережному (обмежать рух тільки у напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької);
  • Набережно-Рибальській (обмежать тільки у напрямку Північного мосту до вулиці Електриків).

Заїзд на міст Метро залишать із Дніпровського узвозу, з’їзд із мосту Метро буде функціонувати тільки на естакаду.

Рух від мосту Патона буде можливий на з’їзд до Дніпровського проїзду.

 

За інформацією організаторів, "Uklon Нічний забіг" передбачає низку забігів центральною частиною міста.

Українська правда

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Теми: Київдороги
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