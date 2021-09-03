Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Німеччини: НАТО складно приймати нові країни з військовими конфліктами

П'ятниця, 3 вересня 2021, 15:30
Посол Німеччини: НАТО складно приймати нові країни з військовими конфліктами
Фото з Twitter ЄП

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що військовий конфлікт на Донбасі та тимчасова окупація Росією Криму є перепоною вступу України до НАТО, але вірить, що колись "вікно можливостей" для членства України відкриється.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.ua.

"Ви знаєте, що НАТО – це 30 країн-членів. Отримати консенсус – це непросто. Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом – є військовий конфлікт в Україні. Це завжди складно для НАТО – приймати нові країни, де є такі конфлікти", – сказала Фельдгузен.

Посол зазначила, що надання ПДЧ залежить у тому числі від політичних умов, і треба поступово переконувати держави-члени у тому, що Україна потребує Плану дій щодо членства.

"Треба дійсно переконати одну країну НАТО, другу, третю… І коли буде дуже багато країн, які хочуть надати ПДЧ Україні, тоді тиск на інші буде набагато більшим. Це, як на мене, єдиний шлях. І, безперечно, треба говорити зі США, Францією, Великою Британією. Це єдиний шлях, яким Україна може йти зараз", – вважає представниця Німеччини.

Фельдгузен зауважила, що особисто вона б хотіла, щоб Україна отримала ПДЧ на Вільнюському саміті НАТО 2023 року, але, за її словами, вона "не може впливати на 30 країн-членів НАТО".

Вона навела цитату міністра оборони Естонії, який порадив українцям бути готовими до вступу, коли "відкриється це вікно можливостей".

"Я особисто переконана, що це вікно можливостей відкриється", – сказала Фельдгузен.

За словами посла, вже сьогодні Україна має інструменти, щоб рухатись до членства. Це Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО, які кожного року імплементуються Україною.

"До того ж вже майже два роки Україна має статус партнера розширених можливостей Альянсу, де ви ще зовсім не використали наявні можливості. І там є не тільки військові реформи, а й судова та антикорупційна", – сказала посол.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках Александр Вершбоу вважає, що адміністрації США треба бути менш обережною, коли мова йде про євроатлантичні прагнення Києва.

"Українська правда" в Threads

Теми: НімеччинаУкраїнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Німеччина
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: