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Монастирський, який досі не прокоментував ДТП з Трухіним, розповів школярам про ПДР

П'ятниця, 3 вересня 2021, 16:24
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП з Трухіним, розповів школярам про ПДР

Міністр внутрішніх справ, який все ще не прокоментував резонансну ДТП із нардепом Олександром Трухіним, провів заняття із учнями київської школи щодо дотримання правил дорожнього руху.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Міністр відвідав Спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва.

Під час зустрічі він розповів дітям, що "Створення безпекового середовища на дорозі –  пріоритет органів системи МВС". У повідомленні вказується, що "учні були дуже відкриті та активні під час заняття, з захопленням розповідали міністру про важливість дотримання Правил дорожнього руху та навіть внесли свої пропозиції щодо поліпшення безпекової ситуації на автодорогах".

Монастирський подарував школярам жетони та посвідчення "юного правоохоронця".

Такі заходи мають провести з 1 по 10 вересня майже 200 шкільних офіцерів поліції у 37 містах країни.

Пряма мова Монастирського: "Уважність на дорозі, правильний перехід дороги у встановленому місці, використання пасків безпеки - ці прості базові правила дозволяють уникнути учасникам дорожнього руху складних ситуацій. Тому я наголошую на важливості неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху"

Передісторія:

  • За даними ЗМІ 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, але згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • Довгий час Трухін не коментував ДТП. Лише 1 вересня він заявив, що перебуває на лікуванні і не готовий до зайвої публічності.
  • У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.
  • 3 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що отримало матеріали резонансного ДТП та закликало свідків надати інформацію слідчим.

Українська правда
Теми: Монастирськийдорогиавто
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