ЄС готовий взаємодіяти з урядом "Талібану", але без визнання і з умовами

Європейський Союз готовий взаємодіяти з новим урядом талібів у Кабулі, але угруповання повинне поважати права людини, в тому числі права жінок, і не дозволяти Афганістану стати плацдармом для тероризму.

Про це заявив в п'ятницю глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Щоб підтримати афганське населення, нам доведеться взаємодіяти з новим урядом в Афганістані", - сказав Жозеп Боррель під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбулась у Словенії.

За його словами, рівень співпраці буде залежати від готовності талібів виконати певні умови. Співпраця також не означатиме офіційного визнання влади талібів.

Боррель сказав, що новий уряд повинен не допустити, аби країна знову стала розсадником тероризму, як це було під час попереднього перебування при владі "Талібану".

Уряд талібів також повинен поважати права людини, верховенство права і свободу засобів масової інформації, додав Боррель.

"Це буде оперативна взаємодія, і ця оперативна взаємодія буде збільшуватися в залежності від поведінки цього уряду", - сказав він.

Боррель сказав, що новий уряд в Кабулі має також надати вільний доступ до гуманітарної допомоги, дотримуючись процедур і умов ЄС для доставки.

"Ми збільшимо гуманітарну допомогу, але ми будемо оцінювати їх залежно від доступу, який вони надають ", - сказав Боррель.

Агентства з надання допомоги попередили, що Афганістан стикається з гуманітарною катастрофою на тлі економічної кризи, викликаної конфліктом, посухою і пандемією COVID-19. За оцінками експертів ЄС, близько 18 мільйонів афганців, приблизно половина населення, вже потребують гуманітарної допомоги.

За словами Борреля, ЄС прагне координувати свої контакти з талібами за допомогою спільної присутності ЄС в Кабулі для спостереження за евакуацією і забезпечення виконання новим афганським урядом своїх зобов'язань, якщо це буде безпечно.

В Єврокомісії раніше заявляли, що не поспішатимуть з визнанням "Талібану".

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