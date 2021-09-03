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Україна направить Польщі ноту через смерть українця після затримання поліцією

П'ятниця, 3 вересня 2021, 18:02

Посольство України готує і найближчим часом відправить МЗС Польщі ноту щодо смерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив посол України в Польщі Андрій Дешиця, пише "Європейська правда".

"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію", - заявив Дещиця.

За його словами, справа щодо розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові.

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. За даними видання Gazeta Wyborcza, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.

Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

На неї вже відреагували депутати Сейму Польщі, які вимагають проведення негайного контролю щодо дій поліції у контексті смерті українця. Особливого нагляду і ретельного розслідування вимагають й громадські організації, зокрема Гельсінська фундація з прав людини.

Теми: ПольщаполіціяУкраїна


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