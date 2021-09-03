"Недоцільно": Росія прокоментувала відмову від спостерігачів ОБСЄ на кордоні

Російська влада заявила, що, пускаючи спостерігачів на два пункти пропуску на кордоні з Україною в 2014 році, сподівалася вплинути на Київ, але тепер не бачить у цьому сенсу і тому відмовляється продовжити мандат прикордонної місії ОБСЄ.

Джерело: коментар офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової

Деталі: 2 вересня в ході засідання Постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі Російська Федерація оголосила про рішення не продовжувати мандат групи спостерігачів ОБСЄ на міжнародних автомобільних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" російсько-українського кордону після його закінчення 30 вересня.

Захарова висловила вдячність групі спостерігачів за професійне виконання обов'язків і заявила про готовність сприяти їм "у завершенні роботи на російській території і поверненні на батьківщину".

У МЗС Росії традиційно звинуватили Україну в такому розвитку подій.

Захарова нагадала, що польова присутність ОБСЄ була заснована в липні 2014 року за підсумками берлінської зустрічі міністрів закордонних справ "нормандського формату".

За її словами, "розгортання групи стало жестом доброї волі з боку Росії з метою спонукати Київ піти мирним шляхом вирішення кризи на сході України".

"Очікувалося, що цей прояв довіри сприятиме якнайшвидшому врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту. Проте українська влада і їхні західні покровителі не поставився до цього кроку Російської Федерації з належною повагою", – додала представник МЗС РФ.

Пряма мова Захарової: "Оскільки за 7 років своєї діяльності Група не зафіксувала жодного факту перекидання з Росії в Донбас військ, озброєнь, боєприпасів або військової техніки, ці країни (Україна і її партнери – ред.) прагли використовувати сам факт присутності ОБСЄ на російській території для підтвердження якихось "зобов'язань" Росії в рамках мінських домовленостей, підписаних уже після прибуття спостерігачів, а головне – для відволікання уваги міжнародного співтовариства від затятого небажання української влади виконувати мінський "Комплекс заходів".

Російська Федерація неодноразово попереджала про необхідність виправлення даної ситуації. На жаль, цей жест доброї волі залишився без відповіді.

Стало очевидним, що діяльність Групи спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні не чинить позитивного впливу на процес урегулювання, і її продовження є недоцільним".

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