Через тиждень після обстрілу Авдіївки там відновлюють рух потягів

З 4 вересня відновлюється звичайний рух потягів, що прямують до Авдіївки.

Джерело: "Укрзалізниця" в Telegram

Деталі: Так, обмеження руху запровадили ще 28 серпня. Тоді російські бойовики відкрили вогонь по місту.

До 3 вересня потяги, які раніше їздили до Авдіївки, курсували до Покровська, а приміські потяги – до станції Очеретине.

З 4 вересня потяги №136/135 Київ — Авдіївка, №825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху.

Що передувало: 28 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки, "Укрзалізниці" довелося частково обмежити рух потягів.

Тоді в українській делегації ТКГ повідомили, що поранення отримали 8 військовослужбовців.