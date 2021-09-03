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Через тиждень після обстрілу Авдіївки там відновлюють рух потягів

П'ятниця, 3 вересня 2021, 19:24
Через тиждень після обстрілу Авдіївки там відновлюють рух потягів

З 4 вересня відновлюється звичайний рух потягів, що прямують до Авдіївки. 

Джерело: "Укрзалізниця" в Telegram 

Деталі: Так, обмеження руху запровадили ще 28 серпня. Тоді російські бойовики відкрили вогонь по місту. 

До 3 вересня потяги, які раніше їздили до Авдіївки, курсували до Покровська, а приміські потяги – до станції Очеретине. 

З 4 вересня потяги №136/135 Київ — Авдіївка, №825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху. 

Що передувало: 28 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки, "Укрзалізниці" довелося частково обмежити рух потягів.

Тоді в українській делегації ТКГ повідомили, що поранення отримали 8 військовослужбовців.

Українська правда

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Теми: УкрзалізницяДонбас
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