У центрі Турина масштабна пожежа, близко сотні людей евакуювали

У центрі північно-італійського міста Турин у п’ятницю сталася велика пожежа, в результаті якої близько 100 людей були евакуйовані зі своїх будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Пожежа розпочалася на горищі будівлі неподалік від головного залізничного вокзалу і незабаром поширилася на прилеглі об’єкти.

Причини пожежі поки невідомі.

Пожежа посилилась після обвалення горища, через що полум’я поширилося далі. П’ятьом людям довелося звернутися за медичною допомогою на місці: це двоє поліцейських та працівник, який отримав незначні опіки та синці, та два мешканці будинку, в якому виникла пожежа.

Повідомляється також про вибухи, ймовірно, газових балонів.

Усі автомобілі, припарковані на площі біля будівлі, переміщено, вся територія ізольована. На великій території було припинено постачання електроенергії.