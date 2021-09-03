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Новини 3 вересня: вибух ракети, літак із депутатами ОПЗЖ

П'ятниця, 3 вересня 2021, 21:00

Українсько-американська компанія запустила ракету в космос, але місію було перервано, літак із депутатами ОПЗЖ просився сісти у Полтаві, пасажирів не випустили — актуальні новини 3 вересня.

Про ракету

Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha, проте через дві хвилини польоту ракета вибухнула.

Пізніше у Firefly Aerospace Inc., власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, повідомили, що політ ракети Alpha було перервано згідно з протоколами безпеки через відхилення в траєкторії польоту.

Про літак

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Льовочкін та ще з десяток людей намагалися приземлитися на літаку української авіакомпанії "Windrose" в аеропорту Полтави, що перебуває на реконструкції, але їм не дозволили покинути борт.

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Українська правда


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