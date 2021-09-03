В ОП перерахували домовленості, яких досягли в США
У Офісі президента назвали всі домовленості, яких вдалось досягти у рамках візиту Володимира Зеленського до США: йдеться як про економічні меморандуми, так і про домовленості у медичній сфері.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Зокрема, підписано Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо комерційного співробітництва. Мета документу – посилення комерційних зв’язків між країнами. Заявляється, що сторони планують розробку та імплементацію комерційних проектів, а також участь у державних закупівлях в Україні та США.
Також було укладено три угоди на загальну суму 2,5 млрд доларів з "Укроборонпромом". Документи стосуються співпраці з американськими оборонними компаніями.
Підписало Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) і Міністерство аграрної політики. У ньому йдеться про фінансування іригаційних проектів.
Це ж Міністерство підписало Меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Lindsay щодо виробництва іригаційного обладнання в нашій країні.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уклав у США важливі домовленості про співпрацю для української системи охорони здоров'я з лідерами світового ринку, зокрема компаніями General Electric, Medtronic та MSD.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. 1 вересня відбулася його зустріч з президентом США Джо Байденом.
- Зеленський попросив президента Сполучених Штатів Америки вплинути на Росію заради звільнення українських полонених та політв'язнів; українська делегація передала в Білий дім список із 450 осіб.
- Також у спільній заяві двох країн після зустрічі президентів ідеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
- Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".