В ОП перерахували домовленості, яких досягли в США 

У Офісі президента назвали всі домовленості, яких вдалось досягти у рамках візиту Володимира Зеленського до США: йдеться як про економічні меморандуми, так і про домовленості у медичній сфері.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зокрема, підписано Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо комерційного співробітництва. Мета документу – посилення комерційних зв’язків між країнами. Заявляється, що сторони планують розробку та імплементацію комерційних проектів, а також участь у державних закупівлях в Україні та США.

Також було укладено три угоди на загальну суму 2,5 млрд доларів з "Укроборонпромом". Документи стосуються співпраці з американськими оборонними компаніями.

Підписало Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) і Міністерство аграрної політики. У ньому йдеться про фінансування іригаційних проектів.

Це ж Міністерство підписало Меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Lindsay щодо виробництва іригаційного обладнання в нашій країні.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уклав у США важливі домовленості про співпрацю для української системи охорони здоров'я з лідерами світового ринку, зокрема компаніями General Electric, Medtronic та MSD.

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