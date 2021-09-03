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В ОП перерахували домовленості, яких досягли в США 

П'ятниця, 3 вересня 2021, 23:50
В ОП перерахували домовленості, яких досягли в США 
Фото: ОП

У Офісі президента назвали всі домовленості, яких вдалось досягти у рамках візиту Володимира Зеленського до США: йдеться як про економічні меморандуми, так і про домовленості у медичній сфері. 

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зокрема, підписано Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо комерційного співробітництва. Мета документу – посилення комерційних зв’язків між країнами. Заявляється, що сторони планують розробку та імплементацію комерційних проектів, а також участь у державних закупівлях в Україні та США.

Також було укладено три угоди на загальну суму 2,5 млрд доларів з "Укроборонпромом". Документи стосуються співпраці з американськими оборонними компаніями.

Підписало Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) і Міністерство аграрної політики. У ньому йдеться про фінансування іригаційних проектів.

Це ж Міністерство підписало Меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Lindsay щодо виробництва іригаційного обладнання в нашій країні.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уклав у США важливі домовленості про співпрацю для української системи охорони здоров'я з лідерами світового ринку, зокрема компаніями General Electric, Medtronic та MSD.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. 1 вересня відбулася його зустріч з президентом США Джо Байденом.  
  • Зеленський попросив президента Сполучених Штатів Америки вплинути на Росію заради звільнення українських полонених та політв'язнів; українська делегація передала в Білий дім список із 450 осіб.
  • Також у спільній заяві двох країн після зустрічі президентів ідеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
  • Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".

Українська правда

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