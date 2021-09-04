Понад 40 людей загинули від стихійного лиха, викликаного ураганом “Іда”

Шторм, викликаний залишками урагану "Іда", призвів до смерті щонайменше 43 осіб у США.

Джерело: The New York Times, BBC

Деталі: Як пише NYT, в результаті шторму загинули щонайменше 43 людини в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Пенсильванії і Коннектикуті.

Водночас BBC пише, що загинули щонайменше 45 осіб. Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі сказав, що в його штаті загинули щонайменше 23 людини - більшість з них застрягли в своїх автомобілях, коли вода піднялася.

Щонайменше 14 людей загинули в Нью-Йорку – 11 з них потонули в затоплених підвалах.

П'ятеро людей загинули в Пенсильванії.

Повідомлялося також про випадки смерті в Меріленді і Вірджинії.

Зазначається, що дощ перетворив вулиці і платформи метро в річки. Рятувальники на човнах рятували людей з дахів автомобілів. Сотні людей були евакуйовані з поїздів і метро. Більше 150 тисяч домівок залишилися без електрики. Торнадо на півдні Нью-Джерсі зніс кілька будинків.

Президент США Джо Байден сказав, що завдані збитки свідчать про те, що "тут настають сильні шторми і кліматична криза", що становить те, що він назвав "однією з найбільших проблем нашого часу".