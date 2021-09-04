Автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині: є загиблий і постраждалі

На Житомирщині внаслідок ДТП за участі міжнародного автобуса та автовоза одна людина загинула й 11 постраждали.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Пригода сталася близько 4:20 4 вересня на 177 км автодороги Київ – Чоп у Пулинській територіальній громаді поблизу с. Стрибожа.

Попередньо встановлено, що водій автобуса "Neoplan", 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

Після пригоди виникло загоряння автобуса. У ньому перебувало 25 пасажирів, усі українці.

Дослівно поліція: "Унаслідок події загинув другий водій "Неоплана" (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога. Повні анкетні дані загиблого і травмованих встановлюються.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України".