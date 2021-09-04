Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині: є загиблий і постраждалі

Субота, 4 вересня 2021, 10:23
Автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині: є загиблий і постраждалі
фото поліції

На Житомирщині внаслідок ДТП за участі міжнародного автобуса та автовоза одна людина загинула й 11 постраждали.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Пригода сталася близько 4:20 4 вересня на 177 км автодороги Київ – Чоп у Пулинській територіальній громаді поблизу с. Стрибожа.

Попередньо встановлено, що водій автобуса "Neoplan", 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

Після пригоди виникло загоряння автобуса. У ньому перебувало 25 пасажирів, усі українці.

 

Дослівно поліція: "Унаслідок події загинув другий водій "Неоплана" (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога. Повні анкетні дані загиблого і травмованих встановлюються.

 

Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПЖитомирщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: