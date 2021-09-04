Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги

Українка Ярослава Магучіх з другим найкращим стрибком у сезоні перемогла на етапі Діамантової ліги в Брюсселі.

Джерело: Суспільне

Деталі: Сезон Діамантової ліги-2021 завершився етапом у Брюсселі. Цей старт був останньою можливістю для спортсменів відібратися до фіналу (хто цього ще не зробив), або ж провести заключний старт перед фінальним етапом (хто уже туди потрапив).

Україна в Брюсселі була представлена трьома легкоатлетками, стрибунками у висоту – Ярославою Магучіх, Іриною Геращенко та Юлією Левченко. Перші дві уже гарантували собі вихід до фіналу сезону Діамантової ліги, Левченко могла це зробити на останньому етапі.

Крім українок у Брюсселі також виступали медалістки Олімпіади-2020 Марія Ласіцкене та Нікола Макдермотт, а ще бельгійка Нафіссату Тіам. Усього на старт вийшли дев'ять спортсменок.

Українки з першої спроби подолали 1.80 м, 1.84 м та 1.88 м, однак висота 1.92 м стала останньою для Юлії Левченко – вона не змогла взяти її з трьох спроб.

На висоті 1.95 метра припинили змагання чотири інші спортсменки, серед яких Ірина Геращенко. Українка, а також Тіам, білоруска Демідік та австралійка Паттерсон не впоралися з планкою. З першої спроби цю висоту взяли Макдермотт та Ласіцкене, лише з третьої – Ярослава Магучіх.

Відповідно, на висоті 1.98 м в секторі залишилися три спортсменки – усі медалістки Олімпіади-2020. А Ірина Геращенко знову фінішувала четвертою.

Висоту 1.98 м та 2.00 м усі три стрибунки взяли, а ключовою виявилася висота 2.02 метра. Її змогла з першої спроби взяти лише Ярослава Магучіх, яка одразу перемістилася на перше місце за спробами.

Ласіцкене після першого невдалого стрибка перенесла інші на 2.04 м, Макдермотт зробила це після другої невдалої спроби. Однак обидві стрибунки не підкорили планку 2.04 м. Також не змогла її взяти і Магучіх, але вона залишилася єдиною, хто взяв 2.02 метра.

Для Ярослави це перша перемога з молодіжного чемпіонату Європи. Вона уперше в сезоні перемогла одразу і Ласіцкене, і Макдермотт. Перемога Ярослави над Ласіцкене уже друга в сезоні (перша – у Дессау, на першому старті).

Фінал сезону зі стрибків у висоту (жінки) відбудеться в середу, 8 вересня, о 18:50 в швейцарському Цюриху.