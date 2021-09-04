В Іспанії стривожені драматичним таненням льодовиків у Піренеях

Льодовики Піренеїв, найпівденніші в Європі, ймовірно, перетворяться в крижані плями у наступні два десятиліття через зміни клімату.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР, до такого висновку дійшли іспанські вчені з Піренейського інституту екології (IPE), філії головного державного науково-дослідного органу Іспанії CSIC.

У п’ятницю вони презентували результати дослідження, опублікованого у Geophysical Research Letters, яке показало, що у Піренеях ​​з 2011 року три льодовики зникли або перетворилися в застійні смуги льоду, а у 17 з двох десятків середня втрата товщини льоду склала 6,3 метра.

Їхня маса також скоротилася в середньому більш ніж на одну п'яту, або на 23%, майже за одне десятиліття. Іспанські вчені звинуватили у цьому зміну клімату і, зокрема, загальне підвищення температури на 1,5 градуса Цельсія в Піренейському регіоні з XIX століття.

"Те, що ми бачимо тут, є попередніми попередженням про те, що може статися в інших горах, наприклад, в Альпах. Їх льодовики мають набагато більшу масу і цілісність, але ми вказуємо шлях", - сказав Хесус Ревуельта, один з авторів дослідження.

Дослідники використовували супутникові знімки і зображення високої роздільної здатності, отримані під час дослідницьких польотів у 2011 році, щоб скласти карту еволюції крижаної маси, порівнявши її з даними, отриманими під час польових візитів, і тривимірними моделями гірських хребтів, створеними минулого літа за допомогою дронів.

У порівнянні з іншими існуючими дослідженнями втрати льоду в минулому, дослідження IPE також показало, що річні темпи втрати маси льоду не уповільнювалися з 1980-х років.

"Ми можемо з упевненістю стверджувати, що піренейські льодовики перебувають в надзвичайній небезпеці і можуть зникнути або перетворитися в залишкові крижані плями приблизно через два десятиліття", - пишуть вчені.

Середземноморський басейн визначається експертами ООН як "гаряча точка зміни клімату", яка, серед іншого, може переживати руйнівні хвилі тепла, брак води і втрату біорізноманіття.