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Фонтан на Арсенальній уже відновили й протестували – Кличко

Субота, 4 вересня 2021, 15:09
фото Ельдара Сарахмана, УП

Фонтан на Арсенальній площі, який раніше був пошкоджений вантажівкою, вже відновили й протестували.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься".

Деталі: Кличко нагадав, що оновлена Арсенальна площа – це пішохідна зона. За його словами, відповідний знак там встановили ще перед відкриттям громадського простору.

Передісторія: 

  • 2 вересня вантажний автомобіль пошкодив новий фонтан на Арсенальній площі, який мер Києва Віталій Кличко відкрив 1 вересня.
  • Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в руйнації щойно відкритого фонтану на Арсенальній площі винен водій вантажівки, хоча жодних застережень для водіїв там не було помітно. 
  • Пізніше на водія склали постанову про порушення правил дорожнього руху.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиїв


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