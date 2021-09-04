Фонтан на Арсенальній уже відновили й протестували – Кличко

Фонтан на Арсенальній площі, який раніше був пошкоджений вантажівкою, вже відновили й протестували.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься".

Деталі: Кличко нагадав, що оновлена Арсенальна площа – це пішохідна зона. За його словами, відповідний знак там встановили ще перед відкриттям громадського простору.

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