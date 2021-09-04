Фонтан на Арсенальній уже відновили й протестували – Кличко
Субота, 4 вересня 2021, 15:09
Фонтан на Арсенальній площі, який раніше був пошкоджений вантажівкою, вже відновили й протестували.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Дослівно: "Фахівці вже відновили і сьогодні протестували фонтан на Арсенальній площі. Приходьте ввечері, водограй працюватиме і підсвічуватиметься".
Деталі: Кличко нагадав, що оновлена Арсенальна площа – це пішохідна зона. За його словами, відповідний знак там встановили ще перед відкриттям громадського простору.
Передісторія:
- 2 вересня вантажний автомобіль пошкодив новий фонтан на Арсенальній площі, який мер Києва Віталій Кличко відкрив 1 вересня.
- Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в руйнації щойно відкритого фонтану на Арсенальній площі винен водій вантажівки, хоча жодних застережень для водіїв там не було помітно.
- Пізніше на водія склали постанову про порушення правил дорожнього руху.
Українська правда