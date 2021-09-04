Катар анонсував відкриття аеропорту в Кабулі для цивільних рейсів

Посол Катару в Афганістані розповів, що аеропорт Кабула знову запрацював для прийому гуманітарної допомоги, і скоро відновляться також цивільні рейси.

Про це повідомив катарський телеканал Al Jazeera, пише "Європейська правда".

За словами посла, злітно-посадкова смуга в аеропорту Кабула була відремонтована технічною командою у співпраці з новою владою Афганістану.

Команда техніків з Катару прилетіла до столиці Афганістану в середу. Таким чином їхній літак став першим, що приземлився на летовищі з моменту закінчення евакуації міжнародними силами на початку цього тижня.

Катарський інформаційний канал також повідомив, що два внутрішні рейси були виконані з Кабула до міст Мазарі-Шаріф та Кандагар.

Міністр закордонних справ Катару заявив в четвер, що його уряд веде переговори з талібами і працює з Туреччиною з метою потенційної технічної підтримки для відновлення роботи аеропорту.

Після недавнього захоплення Афганістану талібами в кабульському аеропорту відбулась напружена евакуація літаками декількох країн, а 26 серпня відбулись теракти, в результаті яких загинули 13 військовослужбовців Сполучених Штатів і понад 160 афганців.

Читайте також: Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі.