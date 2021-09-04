Вертоліт-дрон NASA здійснить 13-й політ на Марсі

Вертоліт-дрон Ingenuity, який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance, готується до свого 13-го автономному польоту під час якого дослідники продовжать збір важливої ​​інформації про Червону планету.

Джерело: NASA

Деталі: Політ стартує в суботу близько 17 години за часом Західного узбережжя США (3 година по Києву, в ніч на неділю).

Вертоліт-дрон попрямує до району Південна Сейта в кратері Езеро, щоб отримати більше знімків поверхні і доповнити інформацію про місцевість, отриману під час 12-го польоту.

Дрону зададуть нижчу висоту - 8 метрів, минулого разу він робив знімки з 10 метрів. Також фото будуть робитися і в іншому напрямку.

Розрахункова дальність польоту становить 210 метрів в порівнянні з 450 метрами в ході 12-го польоту. Швидкість також буде знижена з 4,3 до 3,3 метрів в секунду.

У NASA зазначають, що апарат зробить 10 фотографій місцевості, які будуть передані марсоходу, а потім їх ретранслюють на Землю.

Передісторія: За весь час перебування на Марсі вертоліт-дрон здійснив 12 польотів, він пролетів в цілому 2,67 км, перебуваючи над поверхнею Марса загалом майже 22 хвилини. Найдовшим був 9-й політ, тоді апарат пролетів 625 метрів.

Апарат Ingenuity має 1,2 метра в діаметрі та важить 1,8 кг, він оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

Марсохід Perseverance з вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхню Марса 18 лютого.