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ООН представить доповідь про посадку у Мінську літака з Протасевичем

Субота, 4 вересня 2021, 21:24

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) представить доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair та затримання білоруського блогера Романа Протасевича.

Джерело: Радіо Свобода, DW

Деталі: Експерти організації побували у Мінську для розслідування інциденту, після якого польоти над білоруською територією припинили більшість світових авіаперевізників. Брюссель після події запровадив заборону для білоруських авіакомпаній на польоти в повітряному просторі ЄС.

Свої висновки про примусову посадку рейсу і затримання Романа Протасевича ICAO оприлюднить в листопаді. Однак проміжні підсумки розслідування можуть бути представлені вже протягом найближчих тижнів.

Довідково: Міжнародна організація цивільної авіації ICAO – спеціалізована установа ООН. Організація, зокрема, спостерігає за польотами і стежить за безпекою роботи міжнародних аеропортів та їхніх служб.

Нагадаємо:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почуває себе прекрасно".

Теми: БілорусьООНавіа


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