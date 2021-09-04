ООН представить доповідь про посадку у Мінську літака з Протасевичем

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) представить доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair та затримання білоруського блогера Романа Протасевича.

Джерело: Радіо Свобода, DW

Деталі: Експерти організації побували у Мінську для розслідування інциденту, після якого польоти над білоруською територією припинили більшість світових авіаперевізників. Брюссель після події запровадив заборону для білоруських авіакомпаній на польоти в повітряному просторі ЄС.

Свої висновки про примусову посадку рейсу і затримання Романа Протасевича ICAO оприлюднить в листопаді. Однак проміжні підсумки розслідування можуть бути представлені вже протягом найближчих тижнів.

Довідково: Міжнародна організація цивільної авіації ICAO – спеціалізована установа ООН. Організація, зокрема, спостерігає за польотами і стежить за безпекою роботи міжнародних аеропортів та їхніх служб.

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