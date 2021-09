У SpaceX оголосили дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4

Перша цивільна космічна місія під назвою Inspiration4, у рамках якої на орбіту вирушать четверо осіб, стартує 15 вересня.

Джерело: повідомлення SpaceX

Дослівно: "Приватна місія SpaceX Inspiration4 готова до старту 15 вересня".

Деталі: Серед членів місії немає жодного професійного астронавта. Екіпаж Inspiration4 складається з засновника і гендиректора Shift4 Payments Джареда Ісаакмана (командир місії), співробітника авіакосмічної промисловості і ветерана ВПС США Крістофера Семброскі (фахівець місії), підприємець, педагог Сіан Проктор (пілот місії) і асистента лікаря Гейлі Арсено (бортовий лікар).

Вони мають прибути до Флориди в четвер, 9 вересня, аби почати останні приготування до польоту.

Пуск відбудеться зі стартового комплексу Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді.

При цьому повідомляється, що резервний запуск буде можливий також наступного дня, 16 вересня, якщо щось піде не за планом.

SpaceX's private Inspiration4 mission is 'go' for launch on Sept. 15 https://t.co/Ha39g0HVOv pic.twitter.com/iXRTPh5OnL