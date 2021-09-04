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У SpaceX оголосили дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4

Субота, 4 вересня 2021, 22:59
У SpaceX оголосили дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4

Перша цивільна космічна місія під назвою Inspiration4, у рамках якої на орбіту вирушать четверо осіб, стартує 15 вересня.

Джерело: повідомлення SpaceX

Дослівно: "Приватна місія SpaceX Inspiration4 готова до старту 15 вересня".

Деталі: Серед членів місії немає жодного професійного астронавта. Екіпаж Inspiration4 складається з засновника і гендиректора Shift4 Payments Джареда Ісаакмана (командир місії), співробітника авіакосмічної промисловості і ветерана ВПС США Крістофера Семброскі (фахівець місії), підприємець, педагог Сіан Проктор (пілот місії) і асистента лікаря Гейлі Арсено (бортовий лікар).

Вони мають прибути до Флориди в четвер, 9 вересня, аби почати останні приготування до польоту.

Пуск відбудеться зі стартового комплексу Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді.

При цьому повідомляється, що резервний запуск буде можливий також наступного дня, 16 вересня, якщо щось піде не за планом.

Що передувало: Всі члени екіпажу проходили комерційну підготовку космонавтів SpaceX на ракеті-носії Falcon 9 і космічному кораблі Dragon.

Раніше компанія SpaceX анонсувала, що має намір відправити в космос чотирьох цивільних людей у рамках першої в світі комерційної місії космонавтів на орбіті.

Теми: космос
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