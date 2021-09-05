Бойовики атакували українські позиції біля Золотого

Окупаційні війська у суботу ввечері обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Золотого-3 на Донбасі.

Джерело: штаб операції ОС у Facebook

Деталі: Противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли збройних формувань Росії українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Вранці 5 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Що було раніше: 4 вересня вдень гібридні війська Росії на сході України обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Старогнатівки. Російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого дістав поранення український військовий. Його стан – тяжкий.