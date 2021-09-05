Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бойовики атакували українські позиції біля Золотого

Неділя, 5 вересня 2021, 07:21
Фото: штаб ООС

Окупаційні війська у суботу ввечері обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Золотого-3 на Донбасі.

Джерело: штаб операції ОС у Facebook

Деталі: Противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли збройних формувань Росії українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Вранці 5 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Що було раніше: 4 вересня вдень гібридні війська Росії на сході України обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Старогнатівки. Російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого дістав поранення український військовий. Його стан – тяжкий.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаООСОРДЛО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Київщині стався вибух на заводі, є постраждалі

Таліби заявили, що прорвалися в столицю Панджшера

фото, відеоЗаколотники Гвінеї заявили про держпереворот і арешт президента

Психічно хворий бездомний погрожував першим особам держави – СБУ

Заступника голови Меджлісу звинувачують у "диверсії", світить до 15 років – Чубаров

відеоНа вулиці столиці Гвінеї вивели армію, почалася стрілянина

Усі новини...
Донбас
Війна на сході: найманці РФ поранили українського бійця
Через тиждень після обстрілу Авдіївки там відновлюють рух потягів
"Недоцільно": Росія прокоментувала відмову від спостерігачів ОБСЄ на кордоні
Останні новини
20:45
Світоліна вийшла у чвертьфінал US Open
20:11
На Київщині стався вибух на заводі, є постраждалі
19:36
В Україну прийшло Бабине літо – синоптик
19:16
Таліби заявили, що прорвалися в столицю Панджшера
18:55
Новини економіки: опалювальний сезон, збори на Костел
18:32
фото, відеоЗаколотники Гвінеї заявили про держпереворот і арешт президента
17:54
Віцепрем’єра Чехії допитають через його зірвану поїздку до Москви
17:39
Психічно хворий бездомний погрожував першим особам держави – СБУ
17:24
ООС: у неділю поки без порушень "тиші"
17:16
В Амстердамі протестують десятки тисяч коронаскептиків
Усі новини...