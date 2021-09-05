Погода в неділю порадує теплом

У неділю, 5 вересня, в Україні утримається суха та сонячна погода, повітря прогріється до 15-18°.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: В неділю без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, невелика хмарність.

Температура вдень до +18°, у південній частині та на Закарпатті +17+22°.

У Києві та області опади 5 вересня також не прогнозуються, +15+17°, на Київщині місцями до +18°.

Погода в неділю, 5 вересня

Згідно з прогнозом, в Україні в ніч з неділы на понеділок на поверхні ґрунту вже очікуються заморозки.

6 вересня без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура на Закарпатті та півдні країни вночі 5-10°, вдень 17-22°. На решті території вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6 вересня 11-16° тепла.