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Генсек НАТО попередив про можливий розкол серед союзників

Неділя, 5 вересня 2021, 10:31
Єнс Столтенберг, фото nato.int

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що формування в Європі незалежних від США збройних сил призведе до розколу серед союзників у НАТО.

Джерело: Столтенберг в в інтерв'ю The Telegraph, яке наводить Інтерфакс-Україна

Деталі: У ЄС заговорили про створення європейських об’єднаних сил швидкого реагування.

Так, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що події в Афганістані показали необхідність створення власних незалежних збройних сил. У свою чергу Столтенберг застеріг, що це розпорошить й так дефіцитні ресурси західних країн й може стати причиною розколу.

Пряма мова: "Я вітаю додаткові зусилля Європи у сфері оборони, але це ніколи не зможе замінити НАТО, і ми маємо бути впевнені, що Європа і Північна Америка об'єднаються (у своїх оборонних зусиллях - ред).

Будь-яка спроба послабити зв'язок між Північною Америкою та Європою не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу".

Теми: НАТОЄССША


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