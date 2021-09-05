Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боротьба з Covid: кількість вакцинацій в Україні наближається до 10 мільйонів

Неділя, 5 вересня 2021, 11:09
Боротьба з Covid: кількість вакцинацій в Україні наближається до 10 мільйонів

У суботу, 4 вересня, ще 69 тисяч громадян вакцинувалися проти коронавірусу, загалом проведено вже 9,75 млн щеплень.  

Джерело: дані МОЗ

Деталі: За добу ще 69 260 людей отримали щеплення проти COVID-19, першу дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 48 830 українців.

Протягом дня працювали 587 мобільних бригад, 1 642 пункти щеплення та 365 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень.

Перелік усіх пунктів щеплень та центрів масової вакцинації, їх адреси та телефонні номери, доступні на сайті МОЗ за цим посиланням.

Нагадаємо:

  • Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Зараз щепитися проти коронавірусу можуть усі охочі віком від 18 років.
  • Сполучені Штати планують надати Україні додаткову допомогу в боротьбі з поширенням хвороби COVID-19, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання вакцин та додаткові 12,8 мільйона доларів допомоги, пов’язаної з пандемією.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: