Боротьба з Covid: кількість вакцинацій в Україні наближається до 10 мільйонів

У суботу, 4 вересня, ще 69 тисяч громадян вакцинувалися проти коронавірусу, загалом проведено вже 9,75 млн щеплень.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: За добу ще 69 260 людей отримали щеплення проти COVID-19, першу дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 48 830 українців.

Протягом дня працювали 587 мобільних бригад, 1 642 пункти щеплення та 365 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень.

Перелік усіх пунктів щеплень та центрів масової вакцинації, їх адреси та телефонні номери, доступні на сайті МОЗ за цим посиланням.

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