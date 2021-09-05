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Боротьба з Covid: кількість вакцинацій в Україні наближається до 10 мільйонів

Неділя, 5 вересня 2021, 11:09

У суботу, 4 вересня, ще 69 тисяч громадян вакцинувалися проти коронавірусу, загалом проведено вже 9,75 млн щеплень.  

Джерело: дані МОЗ

Деталі: За добу ще 69 260 людей отримали щеплення проти COVID-19, першу дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 48 830 українців.

Протягом дня працювали 587 мобільних бригад, 1 642 пункти щеплення та 365 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень.

Перелік усіх пунктів щеплень та центрів масової вакцинації, їх адреси та телефонні номери, доступні на сайті МОЗ за цим посиланням.

Нагадаємо:

  • Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Зараз щепитися проти коронавірусу можуть усі охочі віком від 18 років.
  • Сполучені Штати планують надати Україні додаткову допомогу в боротьбі з поширенням хвороби COVID-19, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання вакцин та додаткові 12,8 мільйона доларів допомоги, пов’язаної з пандемією.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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