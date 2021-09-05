На кордоні з Польщею вилучили велику партію контрабандих телефонів iPhone

У суботу, 4 вересня, у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Шегині" на в’їзді в Україну затримали мікроавтобус марки "Мерседес" із великою партією контрабанди iPhone.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Керував транспортним засобом 35-річний громадянин України.

Прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблену перевірку автомобіля.

За результатом огляду в багажному відділенні автомобіля під вживаними запчастинами виявили: 775 телефонів IPhone різних моделей, нових та тих, що були у вжитку, 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

Загальна кількість нової техніки - 1738 одиниць, вживаної - 594.

Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби

Уся техніка вилучена працівниками митниці. Вартість товару встановлюється.