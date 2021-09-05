У Берліні афганець з ножем напав на людей

У суботу у берлінському районі Вільмерсдорф двоє людей серйозно постраждали під час ножового нападу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За попередніми даними, чоловік вчинив напад на садівницю, яка працювала з зеленими насадженнями, а потім на перехожого, який поспішив на допомогу.

Обоє постраждалих отримали поранення в шию, 58-річна садівниця спочатку перебувала у смертельній небезпеці, повідомляє поліція. Як і 66-річного перехожого, його доставили в лікарню і там прооперували.

За словами слідчих, ймовірний злочинець - 29-річний чоловік з афганським громадянством. Він був заарештований співробітниками поліції, які прибули на місце події, і вважається психічно хворим.

Прокуратура Берліна та служба безпеки Державної кримінальної поліції зараз розслідують причини злочину, "також з точки зору можливого нападу з мотиву ісламістів", йдеться у повідомленні поліції. Підозрюваний має бути доставлений до слідчого судді у неділю.