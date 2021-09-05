Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Берліні афганець з ножем напав на людей

Неділя, 5 вересня 2021, 13:44
Фото з сайту berliner-zeitung

У суботу у берлінському районі Вільмерсдорф двоє людей серйозно постраждали під час ножового нападу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За попередніми даними, чоловік вчинив напад на садівницю, яка працювала з зеленими насадженнями, а потім на перехожого, який поспішив на допомогу.

Обоє постраждалих отримали поранення в шию, 58-річна садівниця спочатку перебувала у смертельній небезпеці, повідомляє поліція. Як і 66-річного перехожого, його доставили в лікарню і там прооперували.

За словами слідчих, ймовірний злочинець - 29-річний чоловік з афганським громадянством. Він був заарештований співробітниками поліції, які прибули на місце події, і вважається психічно хворим.

Прокуратура Берліна та служба безпеки Державної кримінальної поліції зараз розслідують причини злочину, "також з точки зору можливого нападу з мотиву ісламістів", йдеться у повідомленні поліції. Підозрюваний має бути доставлений до слідчого судді у неділю.

Теми: Німеччинанапад


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Джеляла тиснули й тримали з мішком на голові, у МЗС кажуть про катування

На Київщині стався вибух на заводі, є постраждалі

Таліби заявили, що прорвалися в столицю Панджшера

фото, відеоЗаколотники Гвінеї заявили про держпереворот і арешт президента

Психічно хворий бездомний погрожував першим особам держави – СБУ

Заступника голови Меджлісу звинувачують у "диверсії", світить до 15 років – Чубаров

Усі новини...
Німеччина
У Берліні тисячі людей вийшли на акцію за солідарне суспільство
Кличко у Німеччині дав пораду партії Меркель, як уникнути програшу на виборах
У Німеччині прозвітували про 61% повністю щеплених від коронавірусу
Останні новини
00:23
фотоМаск зустрівся з онуком і правнуком Корольова, їм показали SpaceX
23:30
На Прикарпатті отруїлося 18 дітей: святкували День знань
22:44
До Умані прибуло 23 тисячі хасидів, є перші порушення – поліція
22:25
У Німеччині від початку пандемії зафіксовано 4 мільйони випадків коронавірусу
21:40
На Джеляла тиснули й тримали з мішком на голові, у МЗС кажуть про катування
21:15
Байден приїде до Києва, але не цього року – Кулеба
21:00
Затриманим 5 кримським татарам загрожує до 15 років – Денісова
20:45
Світоліна вийшла у чвертьфінал US Open
20:11
На Київщині стався вибух на заводі, є постраждалі
19:36
В Україну прийшло Бабине літо – синоптик
Усі новини...