Кандидат у канцлери Німеччини від соціал-демократів хоче коаліцію з "Зеленими"

Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц хоче урядової коаліції з "Зеленими", хоча опитування показують, що йому знадобиться підтримка третьої партії для досягнення стабільної більшості в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Шольц та його соціал-демократи (СДПН) випереджають консерваторів канцлерки Ангели Меркель напередодні національних виборів 26 вересня, які обіцяють кілька варіантів коаліції та надзвичайно складні переговори.

"Я хотів би урядувати разом із "Зеленими"", - сказав Шольц, додавши, що політичні пропозиції обох сторін мають багато спільного.

І СДПН, і "Зелені" хочуть підвищити мінімальну заробітну плату до 12 євро на годину з 9,60 євро, збільшити податки для надбагатих та прискорити перехід до відновлюваної енергії для досягнення кліматичних цілей.

Останнє опитування Insa для Bild am Sonntag показало, що СДПН Шольца має 25%, а блок ХДС/ХСС Арміна Лашета - 20%. "Зелені" претендують на 16%, вільні демократи - 13%, ультраправа AfD - 12%, а ліві Linke - 7%.

Це означає, що коаліція, яку підтримує Шольц із "Зеленими", не набере достатньо голосів і потребуватиме підтримки ХДС/ХСС, вільних демократів чи лівих. Усі партії виключають коаліцію з AfD.