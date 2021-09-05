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Сутички в Чорногорії: постраждали близько 20 поліцейських

Неділя, 5 вересня 2021, 16:18
Сутички в Чорногорії: постраждали близько 20 поліцейських
Anadolija

Під час заворушень у чорногорському місті Цетіньє, де проходила інтронізація митрополита Сербської православної церкви, постраждали близько 20 поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Після інтронізації митрополита Йоанікія у Цетинському монастирі ситуація у місті спокійна та стабільна.

Загалом протягом дня близько 20 поліцейських отримали поранення, повідомив помічник директора поліцейської адміністрації Драган Горович.

"Наразі, за інформацією, що надійшла, близько 20 поліцейських отримали поранення. Що стосується громадян, ми постійно спілкуємося з медичною службою в Цетіньє, і досі не маємо інформації, що хтось із громадян повідомив про будь-які травми, які він отримав сьогодні ", - сказав Горович.

Він наголосив, що поліція під час заворушень не зловживала застосуванням засобів примусу.

За його словами, використання хімікатів поліцією було відповіддю на те, що застосовували громадяни.

"Поліція піддавалася безперервним атакам із застосуванням піротехнічних засобів, петард, феєрверків, різних предметів та інших засобів, які могли нанести травми. У відповідь поліція застосувала фізичну силу та хімічні засоби", - сказав Горович.

Як повідомлялося, поліція Чорногорії декілька разів застосовувала сльозогінний газ проти протестувальників у місті Цетіньє, де проходила інтронізація нового митрополита Сербської православної церкви.

Теми: Чорногорія
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