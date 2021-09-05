ООС: у неділю поки без порушень "тиші"

Від початку доби 5 вересня в районі проведення Операції об'єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано".

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню".

Що передувало: 4 вересня вдень гібридні війська Росії на сході України обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Старогнатівки. Російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті чого дістав поранення український військовий. Його стан – тяжкий.