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На Київщині стався вибух на заводі, є постраждалі

Неділя, 5 вересня 2021, 20:11
На Київщині стався вибух на заводі, є постраждалі
фото МВС

У селищі Гребінки на Київщині стався вибух на цукровому заводі, внаслідок якого постраждало 5 людей.

Джерело: МВС

Дослівно: "Сьогодні близько 16:00 години стався паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського РУП. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок події постраждало 5 людей. Двох із них госпіталізували до столичної лікарні, інших – до Білоцерківської міської лікарні №2. Стан потерпілих на даний час невідомий.

Українська правда

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Теми: вибухКиївська область
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