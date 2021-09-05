Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Київщині стався вибух на заводі, є постраждалі

Неділя, 5 вересня 2021, 20:11
фото МВС

У селищі Гребінки на Київщині стався вибух на цукровому заводі, внаслідок якого постраждало 5 людей.

Джерело: МВС

Дослівно: "Сьогодні близько 16:00 години стався паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського РУП. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок події постраждало 5 людей. Двох із них госпіталізували до столичної лікарні, інших – до Білоцерківської міської лікарні №2. Стан потерпілих на даний час невідомий.

Українська правда
Теми: вибухКиївська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина роздасть світові 100 мільйонів вакцин від коронавірусу

Ще одна білоруська спортсменка планує оселитися в Польщі

фотоМаск зустрівся з онуком і правнуком Корольова, їм показали SpaceX

На Джеляла тиснули й тримали з мішком на голові, у МЗС кажуть про катування

На Київщині стався вибух на заводі, є постраждалі

Таліби заявили, що прорвалися в столицю Панджшера

Усі новини...
вибух
В авто вибухнула страйкбольна граната: є постраждалий 
У квартирі у Калуші вибухнула граната: загинув чоловік
Поблизу аеропорту Кабула був лише один вибух - Пентагон
Останні новини
06:54
Афганський Опір заявив, що вбив одного з ключових командирів "Талібану"
06:04
США вимагають від Росії негайно звільнити Джеляла і решту затриманих
05:37
У США готуються схвалити третю дозу вакцини Pfizer, за нею буде Moderna
04:52
Німеччина роздасть світові 100 мільйонів вакцин від коронавірусу
04:12
"Талібан" заявив, що домовився з ООН про гуманітарну допомогу
03:19
В Білорусь для "стратегічних навчань" прилетіли військові з Казахстану
02:22
Ще одна білоруська спортсменка планує оселитися в Польщі
01:15
фотоУ Вроцлаві вимагали чесного розслідування смерті українця Никифоренка
00:23
фотоМаск зустрівся з онуком і правнуком Корольова, їм показали SpaceX
23:30
На Прикарпатті отруїлося 18 дітей: святкували День знань
Усі новини...