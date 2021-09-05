На Київщині стався вибух на заводі, є постраждалі

У селищі Гребінки на Київщині стався вибух на цукровому заводі, внаслідок якого постраждало 5 людей.

Джерело: МВС

Дослівно: "Сьогодні близько 16:00 години стався паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського РУП. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок події постраждало 5 людей. Двох із них госпіталізували до столичної лікарні, інших – до Білоцерківської міської лікарні №2. Стан потерпілих на даний час невідомий.