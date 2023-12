Світоліна вийшла у чвертьфінал US Open

Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу US Open – відкритого чемпіонату США з тенісу, який є четвертим і заключним тенісним турніром серії Великого шолома.

Джерело: Великий теніс України

🇺🇦 @ElinaSvitolina is through to the #USOpen quarterfinals without dropping a set! pic.twitter.com/0oh7OHHoac