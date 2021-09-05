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Байден приїде до Києва, але не цього року – Кулеба

Неділя, 5 вересня 2021, 21:15
Байден приїде до Києва, але не цього року – Кулеба
фото Офісу президента

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що президент США Джозеф Байден відвідає Україну, але не в поточному році.

Джерело: Кулеба в "Подробицях тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік".

Деталі: Міністр підкреслив, що поки сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, які були досягнуті під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Кулеба також заявив, що українська сторона готова до зустрічі Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

"Ми не ховаємося від такої зустрічі й готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав він, відповідаючи на питання про зустріч Зеленського з Путіним.

Що передувало: Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українські дипломати працюють над підготовкою візиту президента США Джо Байдена в Україну.

Востаннє Джо Байден відвідував Україну в січні 2017 року на посаді віцепрезидента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденКулеба ДмитроПутінЗеленський
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