На Прикарпатті отруїлося 18 дітей: святкували День знань

19 осіб, з яких 18 дітей, захворіли після святкування Дня знань в одному з закладів села Загвіздя Івано-Франківської області.

Джерело: поліція області

Деталі: Зазначається, що станом на 11 годину ранку 5 вересня захворіли 19 осіб.

Їх попередній діагноз від медичних працівників – гострий гастроентерит. Стан хворих середньої важкості.

Дослівно: "4 вересня в ході моніторингу ЗМІ правоохоронці виявили публікацію, що під час святкування Дня знань, яке відбулось в одному із закладів села Загвіздя, захворіли більше десяти дітей. Відтак, впродовж 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська госпіталізовано 10 дітей і 1 дорослого, а ще 8 неповнолітніх перебувають на лікуванні дома".

"Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням".