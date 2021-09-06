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Ще одна білоруська спортсменка планує оселитися в Польщі

Понеділок, 6 вересня 2021, 02:22
Ще одна білоруська спортсменка планує оселитися в Польщі

Після того, як білоруська наїзниця Ольга Сафронова піддалася різкій критиці за виступ проти влади Білорусі, вона отримала гуманітарну візу, яка дає їй право на проживання в Польщі.

Джерело: Голос Америки, з посиланням на польське державне інформагентство

Деталі: Сафронова вирушила до Польщі після того, як її виключили з білоруської команди наїзників незадовго до Олімпійських ігор в Токіо на тлі звинувачень у тому, що по відношенню до однієї з її коней було висунуто підозру у використанні допінгу.

Сафронова в свою чергу виступила проти білоруських чиновників в сфері спорту, а також проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Після цього, як повідомляють польські ЗМІ, її внесли в список зрадників держави Білорусь.

Сафронова планує отримати польське громадянство і представляти Польщу на міжнародних змаганнях у кінному спорті.

Передісторія:

  • Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуваючи на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.
  • Після цього спортсменці запропонували допомогу Польща та Чехія. Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі.
  • Пізніше Тимановська, яка відмовилася повертатися до Білорусі, покинула Японію і вилетіла з Токіо до Австрії.

Теми: Білорусь
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