Ще одна білоруська спортсменка планує оселитися в Польщі

Після того, як білоруська наїзниця Ольга Сафронова піддалася різкій критиці за виступ проти влади Білорусі, вона отримала гуманітарну візу, яка дає їй право на проживання в Польщі.

Джерело: Голос Америки, з посиланням на польське державне інформагентство

Деталі: Сафронова вирушила до Польщі після того, як її виключили з білоруської команди наїзників незадовго до Олімпійських ігор в Токіо на тлі звинувачень у тому, що по відношенню до однієї з її коней було висунуто підозру у використанні допінгу.

Сафронова в свою чергу виступила проти білоруських чиновників в сфері спорту, а також проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Після цього, як повідомляють польські ЗМІ, її внесли в список зрадників держави Білорусь.

Сафронова планує отримати польське громадянство і представляти Польщу на міжнародних змаганнях у кінному спорті.

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