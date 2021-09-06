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"Талібан" заявив, що домовився з ООН про гуманітарну допомогу

Понеділок, 6 вересня 2021, 04:12
Талібан заявив, що домовився з ООН про гуманітарну допомогу

Керівництво ісламістського руху "Талібан" заявляє, що Організація Об’єднаних Націй пообіцяла надавати Афганістану гуманітарну допомогу.

Джерело: Reuters

Деталі: Представник "Талібану" Сухайл Шахін заявив, що вищі посадові особи "Талібану", зокрема мулла Абдул Гані Барадар, зустрілися в неділю в Кабулі з заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом, який пообіцяв продовжувати надавати допомогу афганському народові.

Наразі Афганістан стикається з потенційно катастрофічною гуманітарною кризою, спричиненою сильною посухою та обваленням економіки.

Після того, як таліби взяли під контроль практично усю територію Афганістану, країна  опинилася в кризі через різке припинення мільярдної долари іноземної допомоги.

Шахін сказав, що "Талібан" запевнив делегацію ООН у "співпраці та забезпеченні необхідними зручностями".

Очікується, що ООН скликає 13 вересня у Женеві конференцію з міжнародної допомоги, щоб допомогти запобігти гуманітарній катастрофі в Афганістані.

Передісторія:

  • У столиці Афганістану бойовики угруповання "Талібан" 4 вересня розігнали жіночу демонстрацію, застосувавши сльозогінний газ проти людей, які виступають за права жінок.
  • Таліби, які захопили контроль над Афганістаном, відтермінували формування нового уряду на наступний тиждень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНАфганістан
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