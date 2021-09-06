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Німеччина роздасть світові 100 мільйонів вакцин від коронавірусу

Понеділок, 6 вересня 2021, 04:52
Німеччина роздасть світові 100 мільйонів вакцин від коронавірусу

Німеччина планує до кінця 2021 року надати 100 мільйонів доз вакцин для міжнародної кампанії з вакцинації від коронавірусу.

Джерело: DW, яке цитує міністр охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана з зустрічі з очільниками МОЗ країн G20 у Римі

Пряма мова: "Це (100 млн. доз – ред. ) стільки, скільки ми досі зробили в нашій країні".

Деталі: Шпан наголосив, що пандемія закінчиться лише тоді, коли вона закінчиться по всьому світу. В іншому разі можуть виникнути нові мутації, зазначив він.

Він очікує, що завдяки міжнародним зусиллям до кінця року мають бути вакциновані від коронавірусу 40 відсотків всіх жителів планети.

Міністри охорони здоров'я країн G20 радяться на дводенній зустрічі в Римі щодо подальших кроків у боротьбі з пандемією COVID-19.

Передісторія:

  • Протягом 4 вересня від COVID-19 у світі померли 7 725 людей.

Теми: Німеччинавакцинація
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