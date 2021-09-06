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Афганський Опір заявив, що вбив одного з ключових командирів "Талібану"

Понеділок, 6 вересня 2021, 06:54
Афганський Опір заявив, що вбив одного з ключових командирів Талібану

Один з ключових командирів руху "Талібан" Мавлаві Фасіхуддін був убитий в ніч на понеділок в провінції Панджшер.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить заяву представників Фронту національного опору в Афганістані

Пряма мова: "Мавлаві Фасіхуддін був убитий разом з шістьма охоронцями в районі Пішгур провінції Панджшер".

Деталі: Таліби поки не коментували цю інформацію. Також у неділю низка джерел, близьких до антіталібовскому руху, повідомили агентству про загибель в Панджшері прес-секретаря Фронту національного опору Фахима Дашти. Дашти був убитий талібами в районі Даштак в Панджшерской долині. Обставини його загибелі не розкриваються.

Що цьому передувало: За останні дні таліби, незважаючи на численні втрати, продовжували штурм долини з декількох напрямків. За відомостями Фронту національного опору, сотні бойовиків, в тому числі й іноземні, вбиті, сотні поранені і потрапили в полон.

У неділю радикали зробили черговий масований штурм провінції з трьох напрямків. Обидві сторони підтвердили, що запеклі бойові дії тривають в районі повіту Шотул, і населених пунктів Анава, Руху і Парія.

Обидві сторони також повідомляли про втрати.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанТалібан
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