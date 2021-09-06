Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головні новини неділі та ночі: масові затримання в Криму, Путін і Зеленський  

Понеділок, 6 вересня 2021, 08:00

Затримання кримських татар

У неділю 5 вересня стало відомо, що заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову російськими окупантами висунуто підозру у вчиненні ним злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 "Диверсія" УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. 

У неділю також відбулися нові протести у Криму. Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі.

Як повідомлялося, окупанти схопили більше 50 протестувальників - кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму. Пізніше більшість із них відпустили.

Зустріч Зеленського з Путіним

Тема зустрічі двох президентів знову піднімалася у неділю. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін підтвердив готовність зустрітися з президентом України Зеленським, але тему окупованого Криму на цій зустрічі Росія обговорювати відмовляється.

Ситуація в Афганістані

У неділю таліби заявили, що їхні сили прорвалися в столицю провінції Панджшер – останнього регіону Афганістану, який опирається владі "Талібану".

Вони заявили, що штаб-квартира поліції і районний центр Рухаха, прилеглий до столиці провінції Базараку, були захоплені, а сили опозиції зазнали численних жертв.

Пізніше глава Фронту національного опору Афганістану Ахмад Масуд заявив, що вітає пропозиції релігійних діячів про мирне врегулювання конфлікту і припинення бойових дій.

Інші події неділі

У Гвінеї заколотники силою захопили владу. В центрі столиці Конакрі лунали потужні постріли, на вулицях біля президентського палацу з'явилися військові та колони бронемашин.

Пізніше лідер заколотників Гвінеї Мамаді Думбая заявив про арешт президента країни Альфи Конде, а також розпуск парламенту і уряду.

На гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави. Зловмисника вирахували. Ним виявився чоловік без постійного місця проживання, з ознаками психічних розладів.

Українські підприємці лише за добу зібрали на відновлення постраждалого внаслідок пожежі столичного костелу Святого Миколая 18 мільйонів гривень.

Теми: КриманексіяЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Монастирський представив свою команду в МВС

оновленоРозстріли на Інститутській: судитимуть кулеметника спецзагону "Омега"

На Харківщині панує штам "дельта" – ОДА

Справа МН17: РФ відмовила у допиті підозрюваних Гіркіна та Дубинського

фотоДівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів

відеоРежим Лукашенка засудив опозиціонерів Колеснікову і Знака до 11 і 10 років колонії

Усі новини...
Крим
США вимагають від Росії негайно звільнити Джеляла і решту затриманих
Олег Сенцов: Зеленський дуже сильно критикував Порошенка за кумівство. А що зараз твориться – це просто братерство якесь 
На Джеляла тиснули й тримали з мішком на голові, у МЗС кажуть про катування
Останні новини
17:49
Помер Бельмондо
17:39
У садовому кооперативі під Львовом облаштували підпільне кладовище
17:33
Скандального суддю Аблова з ОАСК мають силою привезти на засідання – ВАКС
17:30
Замість електрошокерів оновлене МВС купить для патрульних бодікамери
17:28
У МЗС Росії кажуть, що "Північний потік-2" добудують за кілька днів
17:16
ОновленоКанал Ахметова закриває програму, в якій Мендель "боролась з олігархами"
16:48
Разумков про можливі відставки в уряді: Є ті, хто піде в "добровільно-примусовому форматі"
16:47
Монастирський представив свою команду в МВС
16:39
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
16:38
Посли ЄС продовжать персональні санкції проти Росії за агресію проти України – ЗМІ
Усі новини...