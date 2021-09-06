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Говорити про замовників вбивства Шеремета можна лише після суду над виконавцями – Монастирський

Понеділок, 6 вересня 2021, 11:13
УП

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що про просування розслідування справи щодо замовників убивства журналіста Павла Шеремета можна буде говорити після рішення суду щодо виконавців.

Джерело: інтерв'ю Монастирського агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "По замовниках вивчаються поліцією всі версії, які оголошено. Зараз усе це вивчається, проходять додаткові слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду по виконавцях".

Деталі: На уточнююче запитання, чи означає це, що якісь зрушення у справі щодо замовників будуть лише після рішення суду щодо ймовірних виконавців, Монастирський відповів: "Так, вірно".

При цьому міністр сказав, що особисто не знайомився з матеріалами справи: "У міністра є багато інформації, але дивитися матеріали кримінального провадження він не має права".

Суд присяжних на даний час перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

Цьому передувало: 4 січня білоруська опозиція передала "Українській правді" записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева. 

На записі від 11 квітня 2012 року Зайцев інструктує співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в Мінську. Зокрема, обговорюється спосіб вбивства Шеремета, який тоді жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати і зробити це публічним сигналом.

Нацполіція у грудні 2020 року отримала інформацію щодо можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета з території однієї з країн Європи (Білорусі).

Генпрокурор Ірина Венедіктова говорила, що свідчення колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Ігоря Макара будуть враховані в рамках розслідування справи про замовників убивства журналіста Павла Шеремета.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
  • Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу. Юлії Кузьменко цілодобовий домашній арешт замінили на нічний, вона змогла повернутися на роботу.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

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Теми: Справа ШереметаМонастирськийМВС


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