Говорити про замовників вбивства Шеремета можна лише після суду над виконавцями – Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що про просування розслідування справи щодо замовників убивства журналіста Павла Шеремета можна буде говорити після рішення суду щодо виконавців.

Джерело: інтерв'ю Монастирського агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "По замовниках вивчаються поліцією всі версії, які оголошено. Зараз усе це вивчається, проходять додаткові слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду по виконавцях".

Деталі: На уточнююче запитання, чи означає це, що якісь зрушення у справі щодо замовників будуть лише після рішення суду щодо ймовірних виконавців, Монастирський відповів: "Так, вірно".

При цьому міністр сказав, що особисто не знайомився з матеріалами справи: "У міністра є багато інформації, але дивитися матеріали кримінального провадження він не має права".

Суд присяжних на даний час перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

Монастирський запропонував дочекатися рішення суду і наголосив: "Я б хотів усе ж таки припинити практику, коли міністр як першоджерело відповідає на питання, які має коментувати слідство або суд".

Цьому передувало: 4 січня білоруська опозиція передала "Українській правді" записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева.

На записі від 11 квітня 2012 року Зайцев інструктує співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в Мінську. Зокрема, обговорюється спосіб вбивства Шеремета, який тоді жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати і зробити це публічним сигналом.

Нацполіція у грудні 2020 року отримала інформацію щодо можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета з території однієї з країн Європи (Білорусі).

Генпрокурор Ірина Венедіктова говорила, що свідчення колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Ігоря Макара будуть враховані в рамках розслідування справи про замовників убивства журналіста Павла Шеремета.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу. Юлії Кузьменко цілодобовий домашній арешт замінили на нічний, вона змогла повернутися на роботу.

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