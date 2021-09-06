Прокремлівські тролі атакують західну пресу – дослідження

Згідно з новим дослідженням, прокремлівські тролі розміщують коментарі до статей на сайтах західних видань, прагнучи схилити громадську думку на бік Росії.

Джерело: "Бі-Бі-Сі" з посиланням на Центр вивчення злочинності і безпеки Кардіфського університету

Деталі: Центр вивчення злочинності і безпеки Кардіфського університету виявив, що веб-сайти 32 відомих видань у 16 країнах світу стали мішенню тролів, зокрема сайти британських Mail Online, Express і Times.

Серед інших вебсайтів, що ймовірно стали мішенню російських тролів, дослідники називають американську Fox News, Le Figaro у Франції, Der Spiegel і Die Welt в Німеччині і італійську La Stampa.

За словами дослідників, розміщені тролями коментарі на Mail Online, Express і Times потім використовувалися російськомовними виданнями в якості основи для статей.

Ця тактика набирала обертів із 2018 року і останнім часом фокусувалася на виведенні західних військ із Афганістану.

Автори дослідження наводять як приклад публікацію у минулому місяці статті на сайті Mail Online про перемогу талібів ("Талібан" визнана терористичною організацією і заборонена в Росії), під якою з'явилося 2,5 тис. коментарів.

Але деякі з них, як стверджується, були частиною організованої російської кампанії.

Російська новинна стаття, написана на основі деяких коментарів на сайті Mail Online, була названа: "Британці порівняли прихід талібів до влади з кінцем західної цивілізації".

Дослідники з Кардіфського університету кажуть, що це був лише один із 18 нещодавніх матеріалів про падіння Кабула, що підготовлені з використанням коментарів читачів у Великій Британії та США і підтримують твердження Росії про крах ліберальної демократії і провал НАТО.

Вчені з Кардіффа кажуть, що це заключний етап тривалої кампанії.

Вони виявили 242 матеріали, що мають стосунок до Росії, до яких були опубліковані провокаційні проросійські або антизахідні коментарі.

Вчені використовували метод розпізнавання патернів для аналізу коментарів читачів, що змусив їх припустити, що деякі акаунти організованим чином розміщували прокремлівський контент.

Ці коментарі потім підхоплювалися російськими ЗМІ, які на їхній основі створювали з вихідної новини російськомовний матеріал під певним кутом, який вказує, якої думки нібито дотримуються британці.

Метою публікації цих матеріалів була демонстрація нібито широкої підтримки західними громадянами Росії чи президента Володимира Путіна або певної політики.

Їх публікували і в Росії, і в європейських країнах, особливо в Болгарії. Потім їх просували в соцмережах, включаючи Telegram, що збільшувало охоплення аудиторії.

За словами професора Мартіна Іннеса, ця витончена кампанія стала можливою тому, що в той час як соцмережі витрачають багато коштів на виявлення подібних кампаній впливу, традиційні сайти медіа-організацій мають набагато менше можливостей поставити заслін тим, хто створює масові акаунти.

Так, було виявлено, що один акаунт змінював локацію 69 разів, а ім'я – 549 разів і моменту його створення в червні минулого року.

Деякі веб-сайти ЗМІ дозволяють читачам голосувати за коментарі – і дослідники говорять, що прокремлівські коментарі отримували несподівано велику кількість голосів "за".

Росія послідовно заперечує свою причетність до операцій з пропаганди та дезінформації.