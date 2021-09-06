Реєстр, звіти перед НАЗК: стали відомі деталі поправок до законопроєкту про олігархів

До другого читання до законопроекту про олігархів № 5599 надіслали понад 1000 правок, депутатам пропонують змінити орган, який буде визначати олігархів і заборонити їм займати керівні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування.

Джерело: Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка

Пряма мова: "До закону надіслали 1 257 правок. Вийшло трохи більше 500 сторінок (пачка А4); Відверто спамових майже немає; Є правки дуже змістовні. На 10-12 сторінок тексту".

Деталі: Зокрема, депутатами пропонується змінити орган, який буде приймати рішення щодо визначення фізособи олігархом і значно деталізувати цю процедуру.

Депутатами запропоновані наступні варіанти:

Кабміном за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента України;

ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ;

НАЗК за зверненням АМКУ або іншого державного органу;

Спеціально створеною Комісією при НАЗК;

Комісією з 7 осіб, де більшість представники міжнародних організацій.

Велика кількість правок стосується визначення НАЗК як головного органу по визнанню олігархом і, як наслідок, надання НАЗК права здійснювати розслідування та вивчати всі обставини. Для цього пропонується розширити повноваження НАЗК і доручити йому вести Реєстр олігархів.

Олігархів хочуть зобов'язати звітувати перед НАЗК про фінансування ЗМІ, а будь-яка концентрація бізнесу за участю олігарха обов'язково повинна відбуватися з дозволом від АМКУ.

Железняк додав, що багато правок стосуються уточнення/додавання критеріїв, за якими можуть когось визнати як олігарха.

Зокрема, розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в офісі президента.

Також багато пропозицій, якими додаються додаткові заборони для олігархів. Наприклад, пропонують заборонити їм займати керівні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування.

Є правки якими пропонується ввести вимоги стандартів надання інформації з боку ЗМІ, щодо яких є ознаки впливу олігарха. Хочуть зробити обмеження для інформації, яка стосується внутрішніх українських політичних, економічних, релігійних або соціальних питань.

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