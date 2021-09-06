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Німеччина звинуватила РФ у кібератаках перед виборами до Бундестагу

Понеділок, 6 вересня 2021, 15:54
Німеччина звинуватила РФ у кібератаках перед виборами до Бундестагу

Після хвилі кібератак на німецьких політиків Берлін звернувся до російського уряду з вимогою припинити цю кіберактивність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Речниця міністерства закордонних справ заявила у понеділок: "Уряд Німеччини закликає уряд Росії негайно припинити цю незаконну кіберактивність".

Державний секретар Мігель Бергер передав цю вимогу безпосередньо представнику МЗС Росії на засіданні Вищої робочої групи з питань політики безпеки минулого тижня.

Цього року органи безпеки Бундестагу щонайменше три рази повідомляли про кібератаки іноземних спецслужб на парламентарів. Зовсім недавно постраждали кілька членів партій ХДС та СДПН.

У листі від 24 червня Федеральне відомство з охорони Конституції та Федеральне відомство з інформаційної безпеки (BSI) оголосили: "З огляду на майбутні федеральні вибори 2021 року, Федеральне відомство з охорони Конституції зараз зауважує, що напади спецслужб на членів партії посилюються". Іноземні спецслужби можуть скористатися отриманим доступом "для публікації особистої та інтимної інформації або сфабрикованих фейкових новин", попередили Управління з охорони Конституції та BSI.

Підозрюється, що російська хакерська група Ghostwriter стоїть за фішинг-атаками, під час яких хакери намагалися отримати доступ до приватних акаунтів парламентарів.

"Федеральний уряд володіє достовірними даними, на підставі яких можна казати про причетність Ghostwriter, кібер -суб'єкта російської держави і, зокрема, ГРУ російської військової розвідки", - сказала речниця міністерства закордонних справ.

Уряд розцінює цей "неприйнятний підхід як загрозу безпеці Федеративної Республіки Німеччина та демократичному процесу прийняття рішень і як важкий тягар для двосторонніх відносин".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНімеччинавибори
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