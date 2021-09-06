Глава делегації Конгресу США пообіцяв сприяти збільшенню безпекової допомоги для України

Очільник делегації Конгресу США, яка прибула до Києва, сенатор-республіканець Ліндсі Грем пообіцяв, що у Конгресі докладатимуть зусиль для збільшення безпекової допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Наш сигнал - ми згодні з тими, хто каже, що Америка має робити більше, і ми робитимемо більше. Ми докладатимемо зусиль для збільшення вашого потенціалу можливостей протиповітряної оборони, яких ви потребуєте. Ми допомагатимемо модернізувати ваш Військово-морський флот, намагатимемося надавати більше "Джавелінів". Ми збираємося збільшити ціну, яку Росія платитиме за свою агресію", - заявив Ліндсі Грем.

Сенатор зазначив, що США прагнуть дипломатичного врегулювання конфлікту, що виник внаслідок російської агресії проти України.

"Але єдина мова, яку розуміє Путін, - це мова сили. Ми сподіваємося зробити Україну сильнішою у військовому плані, в економічному", - зазначив сенатор. Також він висловився за угоду про вільну економічну зону між США та Україною.

Ліндсі Грем зазначив, що зустріч президента США Джо Байдена з Володимиром Зеленським під час афганської кризи стала важливим сигналом.

"Після того, що сталося в Афганістані, для мене важливо показати нашим друзям, що Америка - надійний союзник. Найкращий спосіб зробити це - рішуче підтримувати Україну, надаючи необхідну вам допомогу для збереження вашої свободи, і дати зрозуміти Путіну, що Україна ніколи не повернеться під його ярмо", - заявив сенатор.

Як повідомлялося, 6 вересня до Києва прибула делегація Конгресу США, очолювана сенатором-республіканцем від Південної Кароліни Ліндсі Гремом. До її складу входять також сенатори Джон Баррассо (республіканець від Вайомінгу), Бен Сасс (республіканець від Небраски), Томмі Тубервіль (республіканець від Алабами) і конгресмен Вільям Тіммонс (республіканець від Південної Кароліни).

Конгресмени зустрілися також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і міністром оборони Андрієм Тараном.